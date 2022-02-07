İzmir'de babasını öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 313 Sokak'ta Hüseyin K. (55) ile oğlu B.K. (28) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.K, babasını bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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