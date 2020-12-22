İzmir'de bağ evinde 124 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Organizatör olduğu tespit edilen Irak uyruklu Y.E.A, B.E.A. ve A.E.A. gözaltına alındı.

Belirlenen adreste aralarında çocukların da bulunduğu 51'i Suriye , 57'si Irak, 12'si İran ve 4'ü de Afgan uyruklu 124 sığınmacı yakalandı.

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