İzmir'de bağ evinde 32 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir bağ evinde 32 sığınmacı yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kınık ilçesinde bazı adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, C.T, F.I. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Şüpheli C.T'nin ifadesi üzerine, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir bağ evinde 16 Suriye, 15 Filistin ve 1 Mısır uyruklu sığınmacı yakalandı, adresteki aramalarda ise 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 fişek ile 7 can yeleği bulundu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan C.T. ve F.I. tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.