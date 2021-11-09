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İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

09.11.2021 11:19
İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Tire ilçesinde bağ evinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde bağ evinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Eğridere Mahallesi'ndeki bağ evinde 7 Kasım'da Hüseyin Yüksel'in (55) ölümüyle ilgili gözaltına alınan M.D, K.G, S.Y. ve C.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Hüseyin Yüksel, arkadaşları M.D. ve K.G. ile oturduğu bağ evinden bir süre uzaklaşmış, silah seslerinin duyulması sonrası av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunmuş, soruşturma kapsamında bağ evindeki 2 arkadaşıyla S.Y. ve C.S. gözaltına alınmıştı.

Hüseyin Yüksel, Kasım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bağ evindeki cinayetle ilgili yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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