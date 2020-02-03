İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama - Son Dakika

İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama

22 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama, System.String[]

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Payamlı Mahallesi'nde A.Ş'ye ait bağ evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine mahalledeki güvenlik kameralarından şüphelilerin E.Ç. ve E.F. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden E.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Güzelbahçe, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu
Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:22:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]