Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bağ Evinden Hırsızlık

İzmir'de Bağ Evinden Hırsızlık

11 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'de Bağ Evinden Hırsızlık, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde, bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kesik Mahallesi'nde yaşayan E.Ö'nün bağ evinden 1 jeneratör, 2 PVC kapı, 2 PVC pencere, 2 demir kapı, 1 tüplü ocak, 1 mutfak tüpü, 1 kömür sobası, 1 demir çubuk çalındığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, çalındığı bildirilen kapı ve pencereleri bir hurdacıda buldu, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Çalınan malzemelerin bir kamyonetle 3 kişi tarafından getirildiğini belirleyen ekipler, aracın ruhsat sahibine ulaştı.

Kamyonetin D.G'ye emanet verildiğini belirleyen ekipler, suçunu itiraf eden bu şüpheli ile yanındaki Ş.B. ve Z.A'yı da yakaladı, çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Kesik, Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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