İzmir'de bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde bir bağ evinden altın, pırlanta ve tek taş yüzükler ile 2 televizyonun çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğlanağası Mahallesi'ndeki C.T'nin bağ evinden 2 altın, 1 pırlanta ve 1 tek taş yüzük ile 2 televizyonun çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı araştıran ekipler, olayı E.T'nin gerçekleştirdiğini ve bir araçla uzaklaştığını belirledi.

Zanlının aracını takibe alan ekipler, ilçe merkezinde şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.