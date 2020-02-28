İzmir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
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İzmir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadelede Rehabilitasyon Süreci ve Yerel Yönetimler" konulu çalıştay düzenledi.

İzmir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadelede Rehabilitasyon Süreci ve Yerel Yönetimler" konulu çalıştay düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) çalıştayın açılışında, İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin acısını yaşadıklarını ifade etti.

"Hepimizin içi yanıyor." ifadelerini kullanan Soyer, "Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Onun için diyoruz ki derhal şimdi barış ve savaşa hayır." diye konuştu.

Genel sağlığı korumak için yerel yönetimlere de görev düştüğünü hatırlatan Soyer, madde kullanımının önüne geçebilmek için üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Madde kullanımının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çeken Soyer, "Çalıştay doğru bilgiye ulaşım ve eğitim anlamında önemli rol üstlenecek. Belediye olarak madde bağımlılığı ile mücadele konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor ve geliştirdiğimiz modelin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Özkan Yıldız ise madde bağımlılığının özellikle gençleri tehdit ettiğini söyledi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Madde kullanımından dünyanın her yerinde gençler daha fazla etkilenmektedir. Madde yetiştirmekte, üretime dahil olabilmekte veya kurye olarak kullanılabilmektedir. Aile, okul, sosyo ekonomik çevre bu konuda etkilidir. Birçok genç sosyalleşmek veya kendilerini iyi hissetmek için madde gereksinimine gerek duyuyor."

AASSM'de 2 gün boyunca sürecek çalıştayda farklı disiplinlerden profesyoneller madde bağımlılığı ile mücadele konusunda projeler hazırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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