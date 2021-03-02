İzmir'de bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

İzmir Valiliği, Yeşilay Haftası kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile İzmir İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Yeşilay Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk katıldı. Toplantı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in değerlendirme konuşmaları ile tamamlandı. Yeşilay'ın 101. yılının kutlandığı Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleşen çevrimiçi toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların il ve ilçe müdürleri, üniversite rektörleri, akademisyenler, rehberlik araştırma merkezlerinin yanı sıra okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir ilinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.Yeşilay Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, yaptığı sunumda bireyleri bağımlılığa iten temel noktaların anlaşılması gerektiğine vurgu yaparak bu konuda planlı, yenilikçi ve güncel çalışmalar planlanmasını gerektiğinin altını çizdi. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise Yeşilay'ın yapmış olduğu önleyici müdahale programlarının önemine değinerek özellikle erken çocukluk döneminde kazandırılması gereken yaşam becerilerinin altını çizdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gençleri bağımlılıktan uzak tutarak ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. İzmir'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin ve STK'ların da bağımlılıkla ilgili çalışmalarda aynı sebatla ve uyumla çalışmasının öneminden bahseden Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bağımlılık alanında sürdürülebilir çalışmaların sayısının artacağını söyledi. - İZMİR