İzmir'de bağımlılıkla mücadele zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de bağımlılıkla mücadele zirvesi düzenlendi

10.03.2022 13:08
İzmir'de bağımlılıkla mücadele zirvesi düzenlendi

İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bir Hayata Dokun Derneği tarafından yürütülen "Bağımlılıkla Mücadelede Sıfır Kayıp Projesi" kapsamında bağımlılıkla mücadele zirvesi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bir Hayata Dokun Derneği tarafından yürütülen "Bağımlılıkla Mücadelede Sıfır Kayıp Projesi" kapsamında bağımlılıkla mücadele zirvesi gerçekleştirildi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Burcu Bostancıoğlu, zirvede kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmaların masaya yatırılacağını aktardı.

Bağımlılıkla Mücadelede Sıfır Kayıp Projesi'nin Konak Belediyesi Gençlik Destek Merkezi'nde uygulanmaya başlandığını anlatan Bostancıoğlu, destek almak isteyen birey ve ailelerin yanı sıra denetimli serbestlik kapsamında 24 cezai sorumluluğu olan bireyin de projeden yararlandığını bildirdi.

Zirve kapsamında Konak Kaymakamlığı, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden temsilciler birer sunum gerçekleştirdi.

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Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Burcu Bostancıoğlu, İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bağımlılıkla mücadele zirvesi düzenlendi - Son Dakika


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