Bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

19.07.2022 13:55

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinden SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kutusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinden SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kutusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ödemiş Otogarı'ndaki bir otobüs firmasının bilet satış noktasında bulunan SMA bağış kutusu çalındı.

İş yeri çalışanları, bağış kutusunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, görüntülerden kimliklerini tespit ettiği şüpheli M.C.Y, S.K. ve E.K'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı Motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
14:04 Bolu'da kesin teşhis konulamayan gizemli hastalık! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yoğun bakıma alındı
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:35:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement