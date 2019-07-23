Son Dakika Haberleri: İzmir'de baharat atölyesinde yangın
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İzmir'de baharat atölyesinde yangın

50 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baharat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'de baharat atölyesinde yangın, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baharat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın alt katındaki baharat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinleri, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.
Baharat atölyesini tamamen saran alevler üst kattaki daireye de sıçradı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında atölyenin yanı sıra üst kattaki daire ile park halindeki otomobil ve motosiklet hasar gördü.
İnönü mahallesi, Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:45 Kaynak: AA
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