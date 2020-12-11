İzmir'de bahçesine giren yavru köpeğe sopayla vuran kadına 947 lira ceza - Son Dakika

İfadesinde, köpeğe bahçesine girdiği için vurduğunu söyleyen kadın hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında tutanak tutuldu ve 947 lira ceza uygulandı.

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