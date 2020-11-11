İzmir'de Bakan Kurum başkanlığında deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Bakan Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, depremin ardından gerçekleştirilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.