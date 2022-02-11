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İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA - Son Dakika

İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA

11.02.2022 10:49

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir bakkal dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir bakkal dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamanın da yaşandığı yangında, 4 kişi yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde, Ballıkuyu Mahallesi'ndeki Cemil Raşo'ya ait bakkal dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrasına bakkalda patlama da meydana geldi. Patlamanın etkisiyle, iş yerinin kepenkleri ile çok sayıda malzeme caddeye doğru fırladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri, patlama sırasında iş yerinin yakınında bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile diğer 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Civanmahmut'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA
İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA
İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA

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Ballıkuyu Mahallesi, İtfaiye, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE BAKKAL DÜKKANINDA PATLAMA - Son Dakika


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