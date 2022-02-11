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Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

11.02.2022 09:37
Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'de, bakkalda çıkan yangın ve sonrasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de, bakkalda çıkan yangın ve sonrasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, o esnada iş yerine yakın bölgede bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile çevrede bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

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İtfaiye, Patlama, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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