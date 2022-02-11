Üye Girişi
İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama - Son Dakika

İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama

11.02.2022 11:42
İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama

İZMİR'in Konak ilçesindeki bakkalda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bakkalda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ballıkuyu Mahallesi'ndeki Cemil Raşo'ya ait bakkalda, yangın sonrası patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerinin kepenkleri ile çok sayıda malzeme, caddeye doğru fırladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, müdahale ederek alevleri söndürdü. Sağlık görevlileri de patlamada yaralanan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Civanmahmut'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. ?Yangın ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama
İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama
İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama
İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama
İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama
YORUMLAR
500

İtfaiye, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de, bakkalda yangın sonrası patlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement