İzmir'de balata fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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İzmir'de balata fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

14.06.2022 10:56
İzmir'de balata fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir balata fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir balata fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Ulucak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir balata fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, çalışanlar tarafından yapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler, fabrikadan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kazan dairesinde ve bazı makinelerde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ulucak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de balata fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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