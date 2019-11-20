Son Dakika Haberleri: İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı
Son Dakika Güncel İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı - Son Dakika

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı

6 saat önce

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı, System.String[]

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, yaptığı yazılı açıklamada, oldukça bitkin halde buldukları deniz kaplumbağasını Sasalı'da gözetim altına aldıklarını duyurdu.

Tahminen 25 yaşlarındaki dişi caretta carettanın bir gün dinlenmesini sağladıklarını aktaran Afşin, sağlıklı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz kaplumbağasını İzmir Kuş Cenneti'nden denize bıraktıklarını bildirdi.

Sasalı, Afşin, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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