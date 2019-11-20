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İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı
6 saat önce
İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:54 Kaynak: AA
İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, yaptığı yazılı açıklamada, oldukça bitkin halde buldukları deniz kaplumbağasını Sasalı'da gözetim altına aldıklarını duyurdu.
Tahminen 25 yaşlarındaki dişi caretta carettanın bir gün dinlenmesini sağladıklarını aktaran Afşin, sağlıklı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz kaplumbağasını İzmir Kuş Cenneti'nden denize bıraktıklarını bildirdi.
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