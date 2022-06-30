Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün saat 19.55'te Seferihisar açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında karaya 75 deniz mili açıkta seyir halinde olan balıkçı teknesinden bir kişinin fenalık geçirdiği ihbarı geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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