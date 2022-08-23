İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı - Son Dakika
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İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı

23.08.2022 13:11
İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı

İZMİR'de balıkçılar, 'vira bismillah' demek için 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı.

İZMİR'de balıkçılar, 'vira bismillah' demek için 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Bereketli bir sezon olacağına inanıyorum. 1 Eylül'den itibaren av sezonunun başlamasıyla tezgahlardaki fiyatlar yarı yarıya düşer. Vatandaşlarımız bol miktarda ucuz balık tüketecektir" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da açılmak için hazırlıklara başladı. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor. Tekne motorları da gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çalışıyor.

'PALAMUTTA BOLLUK VAR'İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle sezonu erken kapattık. Tekne bakımları bu yıl erken başladı. Karadeniz'den iyi haberler geldi. Palamutta bolluk var. Vatandaşlarımız bolca palamut yiyecek. Gerçi balıkçılarımızın bir endişesi var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle denizlerde olası mayın endişesi söz konusu. İnşallah kötü bir şey yaşamayız. Ben bereketli bir sezon olacağına inanıyorum. 1 Eylül'den itibaren av sezonunun başlamasıyla tezgahlardaki fiyatlar yarı yarıya düşer. Vatandaşlarımız bol miktarda ucuz balık tüketecektir" dedi.'UZUN SÜRELİ OLAN EGE'DEKİ BALIKÇILIK'Güzelbahçe Balıkçılar Limanı ve Ege Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy da "Şu an bulunduğumuz liman, Ege'nin en yüksek kapasiteli teknelerin yer aldığı alan. Yeni sezon 1 Eylül'de başlayacak. Umutluyuz. Karadeniz'den de güzel haberler geliyor. Palamut bol ancak palamut kısa süreli. Uzun süreli olan, Ege'deki balıkçılık. Ayrıca Karadeniz hamsi avı. İnşallah bu sene halkımıza ucuz balık yedireceğiz. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Devletimiz mazotta indirim yaparsa faydalı olacaktır" diye konuştu. 12 yıllık kaptan Kürşat Sevgi (30) de tekne bakımını yaptıklarını belirtip, "Sezon içinde tekneler çok yıpranıyor. Deniz tabanından ağlara takılan taşlar tekneye zarar verebiliyor. Sezon içerisinde pencereler kırılabiliyor. Bu nedenle teknelerin boyasının ve macununun bakımını yapıyoruz. Motoru kontrol ediyoruz. Eğer bir arıza çıksa boş yere 1 hafta tekne yatar. Bu olmasın, diye bu hazırlıkları yapıyor. Sezondan umutluyuz. Güzel haberler geliyor. 12 ay küçük kayıklarla avlanan balıkçılar, balığın bol olduğunu söylüyor. Güzel haber" dedi.Evli ve 3 çocuk babası 50 yıllık kaptan İbrahim Önver (72) ise ağlarını tamir ettiğini söyleyerek, "İşaretlere bakarsak bu sezon bol balık olacak. Tamiratlar ise çok önemli. Eğer ağları tamir etmezsek balık boşluk bulup çıkar. Güzel bir sezon olacak" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Mehmet Şahin, İzmir, Eylül, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı - Son Dakika

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