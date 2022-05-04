İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı

04.05.2022 15:45

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki balkonda köpek yavrusu olduğunu gören kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, korkuluklardan tutunarak balkona çıktı. Şüpheli, balkonda duran köpeği alıp kaçtı. Köpeğin sahibi durumu polise bildirdi.

Aparmandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında da bir kişinin, balkondaki küçük köpeği alıp kaçması yer alıyor.

İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı
İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı
İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı
İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı

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Son dakika: Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada Son dakika: Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada Karşıyaka pes etmiyor Karşıyaka pes etmiyor

Karşıyaka, İzmir, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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