İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu - Son Dakika
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İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu

09.05.2022 10:20
İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evin balkonundan çalınan köpek, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evin balkonundan çalınan köpek, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, 3 Mayıs günü ilçeye bağlı Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Balkonda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı. Daha sonra balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı. Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, meydana gelen olay apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.

Köpek bulundu, çalan kişi bulunamadı

Balkondan çalınan köpek polis ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi. Köpeği çalan kişinin yakalanmadığı öğrenilirken, sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu
İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu
İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu
İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de balkondan çalınan köpek bulundu - Son Dakika


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