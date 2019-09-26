İzmir'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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İzmir'in Buca ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:54 Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıpınar Mahallesi 293 sokaktaki evinin balkonunda oyun oynayan Azize Hira Dülek (2), dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yüksekten yere düştü.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dülek'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Dülek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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