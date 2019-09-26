Son Dakika Haberleri: İzmir'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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İzmir'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

30 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

İzmir'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıpınar Mahallesi 293 sokaktaki evinin balkonunda oyun oynayan Azize Hira Dülek (2), dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yüksekten yere düştü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dülek'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Dülek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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