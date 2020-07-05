İzmir'de baltalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de baltalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de baltalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, emekli polis İbrahim Ağcakoca (52), kavga ettiği Özkan ve kardeşi İhsan K. tarafından baltayla çeşitli yerlerine vurularak, öldürüldü.

İzmir'de baltalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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İZMİR'in Torbalı ilçesinde, emekli polis İbrahim Ağcakoca (52), kavga ettiği Özkan ve kardeşi İhsan K. tarafından baltayla çeşitli yerlerine vurularak, öldürüldü. Ağacakoca'nın tabancayla yaraladığı 2 kardeş de hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam, Bülbüldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emekli polis İbrahim Ağcakoca'nın damadıyla birlikte olduğu 35 NF 559 plakalı aracın önü, husumetlisi Özkan K. ve kardeşi İhsan K. tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim Ağcakoca, belindeki tabancasını çıkarıp, 2 kardeşe peş peşe ateş etti. Yaralanan kardeşler de baltayla Ağcakoca'ya saldırdı. Ağcakoca, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı balta darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Özkan K., Torbalı Devlet Hastanesi'ne, kardeşi İhsan K. ise Tire Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılıp, tedaviye alındı. Ağcakoca'nın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Torbalı, kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de baltalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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