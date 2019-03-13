Son Dakika Haberleri: İzmir'de Banka Soygunu

İzmir'de Banka Soygunu

21 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine silahıyla giren bir kişi, çalışanları tehdit ederek 50 bin lira parayla kaçtı.

İzmir'de Banka Soygunu, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine silahıyla giren bir kişi, çalışanları tehdit ederek 50 bin lira parayla kaçtı. Kurusıkı tabancayla soygunu gerçekleştiren şahıs daha sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Bankanın şubesine kurusıkı tabanca ile gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şahıs, daha sonrada çalışanları silahla tehdit edip kasadaki paraları alıp kaçtı. Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak kameraları incelemeye aldı. Polisler, kavşak noktaları tutarak geniş önlem aldı. Soyguncu M.Y., bir süre sonra Alsancak semtinde polise teslim oldu. Polisler, kurusıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı.

M.Y., daha sonrada emniyete götürüldü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa
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