İzmir'de bankanın cam kapısı taşla kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de bankanın cam kapısı taşla kırıldı

İzmir'de bankanın cam kapısı taşla kırıldı

08.02.2021 09:45

İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir bankanın kapı camını taş atarak, kırdı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir bankanın kapı camını taş atarak, kırdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, saat 07.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'ndeki bir ATM'den para çeken vatandaşlar, bankanın kapı camının kırık olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bankanın giriş kapısındaki camın, taşla kırıldığını, içeri giren taşın güvenlik kamerasınca görüntülendiğini belirledi.

Polis ekipleri, alarm sisteminin devreye girmediğini, kapının açılmadığını ve içeri girilmediğini tespit etti. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, kapıda asılı olan Türk bayrağı dikkat çekti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bankanın cam kapısı taşla kırıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor
11:05 4 Temmuz itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:52 Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti
10:48 Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, yıllar sonra itiraf etti: Yönetmenle yattım
10:31 2023 Serbest Oyuncu Anlaşmaları Açıldı! Listede Westbrook Dikkat Çekiyor
10:27 NBA'de yeni sezon başlamadan serbest oyuncu listesi göz kamaştırıyor! Westbrook listenin en tepesinde
10:22 Apple Ürünlerine Yeni Bir Zam Daha Geldi!
10:21 Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu
10:18 Apple'dan bir ay içinde 4. zam! En pahalı telefonun fiyatı 85.999 liraya yükseldi
10:19 Mantar ararken tesadüfen buldular! Tek ısırığıyla 100 kişiyi öldürebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 11:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de bankanın cam kapısı taşla kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement