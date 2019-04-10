Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bar Çalışanının Darbedilerek Öldürülmesi

İzmir'de Bar Çalışanının Darbedilerek Öldürülmesi

2 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde sahibi olduğu barın çalışanını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Bar Çalışanının Darbedilerek Öldürülmesi, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde sahibi olduğu barın çalışanını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde sahibi olduğu barda çalışan Mustafa Demir'i darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan H.Y, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Konak ilçesi Alsancak semtinde Mustafa Demir (29) çalıştığı barda darbedilmişti. Yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

Demir'i darbettiği iddia edilen bar sahibi H.Y'nin (35) yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: AA
Konak, İzmir, Güncel
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