İzmir'de Bar Çalışanının Darbedilerek Öldürülmesi

İzmir
'in Konak
ilçesinde sahibi olduğu barın çalışanını darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde sahibi olduğu barda çalışan Mustafa Demir
'i darbederek öldürdüğü iddiasıyla aranan H.Y, İzmir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Konak ilçesi Alsancak semtinde Mustafa Demir (29) çalıştığı barda darbedilmişti. Yaralanan Demir, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.
Demir'i darbettiği iddia edilen bar sahibi H.Y'nin (35) yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.