Baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika

Baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı

Son Güncelleme: 18.09.2023 13:43

İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı. Helikopterdeki 1 personel ise kazanın hemen ardından kendi imkanları ile kurtulmuştu.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, helikopteri saplandığı yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SUYUN 12 METRE ALTINDA

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de helikopterin düştüğü Tahtalı Barajı'nda helikopterin düştüğü noktada sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopter enkazından bir personelin cansız bedenini, su yüzeyine çıkardı. Kıyıya getirilen cenaze, ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı

HELİKOPTERİ KIYIYA ÇIKARACAKLAR

Su altında devam eden çalışmalarda 2 personelin daha cenazesine ulaşıldı. Cenazeleri ve helikopter enkazını su yüzeyine çıkarmak için süren çalışmalar kapsamında dalgıçlar, enkaza su altında balon bağladı. Su altında şişirilen balonlarla enkazın su yüzeyine çıkması sağlandı. Ekipler, helikopter enkazının kıyıya çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan kazayı soruşturmak için görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısı da bölgeye geldi.

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı

NE OLDU?

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı. Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Helikopterdeki 3 personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Helikopter, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
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