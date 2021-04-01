İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü - Son Dakika

İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü

01.04.2021 14:52
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü, System.String[]

İZMİR'de yağan son yağmurlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükseldi.

İZMİR'de yağan son yağmurlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükseldi. Kentin su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 74.01'e çıktı.

Tahtalı Barajı'nda 1 Nisan 2020 itibariyle aktif doluluk oranı yüzde 62.59 iken 1 Nisan 2021 itibariyle yüzde 74.01 oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, barajlardaki su seviyelerinin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Tahtalı Barajı'nın İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olduğuna dikkat çeken Alpsoykan, "Şu an Tahtalı Barajı'nda yüzde 74 civarında doluluk oranı var. Bu su hiç yağmur yağmadığı taktirde yaklaşık 670 gün İzmir kentine yeter. Öte yandan diğer barajlarımızdaki su durumu da oldukça iyi. Çeşme ilçesine verilen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su miktarı da en az iki sene yetecek düzeydedir. Son 12 yılın rakamlarına bakıldığında, 1 Nisan tarihi itibariyle barajımız bundan iyi yalnızca 4 yıl geçirmiş. Bu beşinci iyi senesi. Diğer yıllardaki oranlar aşağıda kalmış. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde kuraklıktan kaynaklı çok sıkıntı çekmeyeceğiz. Ama yine de suyumuzu iyi kullanmanın önemini vurgulamak istiyorum" dedi.

'BOŞA AKAN SULARI KAPATIN'

Tahtalı Barajı'na son 3 ayda yaklaşık 123 milyon metreküp su geldiğini ifade eden Alpsoykan, bu miktarın 1 yıllık suyun biraz daha fazlası olduğunu dile getirdi. Bu yıl yağış sıklığının çok iyi olduğunu kaydeden Alpsoykan, tüketicilere tasarrufun bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Ara vermesi durumunda yağan yağmur buharlaşıyor. Yani akışa geçen miktar çok önemli. Milimetre bazında yıllık yağıştan önemlisi bunun şiddetidir. Bu yıl şiddet anlamında iyi bir yıl oldu diye düşünüyoruz. Su, insan için toprak ve havayla birlikte en önemli yaşam kaynağıdır. Biz küresel iklim değişikliklerini de göz önünde bulundurarak, suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Lavabolarda diş fırçalamadan tutun, bulaşık yıkanması gibi işlerde suyumuzu dikkatli kullanalım. Boşa akan suları kapatmak zorundayız."

Alpsoykan, bugün itibariyle Balçova Barajı'nda doluluk oranının yüzde 87.50, Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 75.18, Ürkmez Barajı'nda yüzde 91.21 olduğunu açıkladı.

İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü
İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tahtalı Barajı, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de barajlar doldu, yüzler güldü - Son Dakika


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