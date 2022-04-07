İzmir'de barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

07.04.2022 22:34
İzmir'de barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde baraka yangınında engelli olduğu öğrenilen 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde baraka yangınında engelli olduğu öğrenilen 1 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yıldız Mahallesi Dereköy mevkisinde engelli Damla Uysal'ın (33) ikamet ettiği barakada sobadan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Barakada yapılan incelemede ekipler, yangın sırasında evde bulunan Uysal'ın cesedine ulaştı.

Uysal'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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Engelli, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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