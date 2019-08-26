İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinden Bergama yönüne giden İmral Kaya (42) yönetimindeki 10 BAY 26 plakalı otomobil, karşı yöne geçip bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü Kaya ile eşi Zühre Kaya (32) ve iki çocukları yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.