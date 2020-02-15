İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

31 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.G'nin kullandığı 06 FN 6431 plakalı hafif ticari araç, Gaziemir-Buca çevre yolunun çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen aracın sürücü F.G. ile Y.O. yaralanarak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç çekiciyle bölgeden alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Gaziemir, İzmir, Araç, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
İzmir'deki baskında kaçak sakatat ve pişmiş kelle ele geçirildi Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]