İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.G'nin kullandığı 06 FN 6431 plakalı hafif ticari araç, Gaziemir-Buca çevre yolunun çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen aracın sürücü F.G. ile Y.O. yaralanarak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç çekiciyle bölgeden alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.