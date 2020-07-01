İzmir'de bariyerleri aşan TIR alt yola uçtu - Son Dakika

İzmir'de bariyerleri aşan TIR alt yola uçtu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan TIR, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan TIR, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, gece saatlerinde İzmir - Çeşme Otoyolu istihkam mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Semih D. Yönetimindeki Renault marka 35 AJ 2479 plakalı TIR, Narlıdere istikametinden Balçova yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak 35 ABM 25 plakalı dorsesi ile birlikte Mithatpaşa Caddesi'ne uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı durumdaki TIR şoförü Semih D., ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince caddede güvenlik önlemleri alınırken, TIR çalışmalar neticesinden olay yerinden kaldırıldı.

(Mustafa İç/İHA)

Narlıdere, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bariyerleri aşan TIR alt yola uçtu - Son Dakika
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