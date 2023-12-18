Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu

Türkiye onu "Amin" videosu ile tanıdı! Estetikle bir ayda yaşadığı değişime bakın

Giderek artan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu diğer hayvanları da tehdit etmeye başladı. İzmir'de İnciraltı Kent Ormanı'nda çekilen bir görüntü durumun vahametini gözler önüne serdi.

"ACİLEN ÖNLEM ALINMALI ARTIK"

Bölge ile özdeşleşen ve Anadolu'nun telli turnası olarak gösterilen flamingoları hedef alan sokak köpekleri, yakaladığı kuşlardan bazılarını telef etti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü hakkında "Üzücü bir görüntü", "Acilen önlem alınmalı artık", "Köpekler son zamanlarda çok saldırgan", "insanların çektiği yetmiyormuş gibi flamingolarımız bile tehdit altında", "İsrail gibi önüne gelene saldırıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.