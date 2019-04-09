İzmir'de Başkanlar Görevi Devralıyor

İzmir
'de yerel seçimlerde Buca
, Menderes
ve Dikili
'de belediye başkanı seçilen 3 aday mazbatalarını alarak göreve başladı.
Buca Belediyesinde düzenlenen törende Erhan Kılıç
, görevi eski Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina
'dan devraldı.
Hizmetleri için Piriştina'ya teşekkür eden Kılıç, "Tüm Türkiye
'de sosyal belediyecilik nasıl yapılırmış, halkla beraber belediyeler nasıl yönetilirmiş bunu göstermek için geliyoruz dedik ve tüm Türkiye'deki halkımız bu teveccühü gösterdi." dedi.
Görevi Kılıç'a devreden Priştina, "Ne mutlu bana ki bu görevi en az bizim kadar iyi yapacağına emin olduğum, bayrağı yine gururla bu kentte sallandıracak, çıtayı da yükseltecek yol arkadaşıma devrediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar
da belediyenin önünde düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.
Kapısının herkese açık olduğunu ve telefon numarasını tüm Menderesliler ile paylaşacağını söyleyen Kayalar, "Bundan sonra Menderes'i birlikte yöneteceğiz. Ben, hangi siyasi düşünceden olursa olsun, herkesin başkanı olacağımın sözünü veriyorum. Menderes'i çok güzel günler bekliyor." diye konuştu.
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz
de belediye önünde düzenlenen tören ile göreve başladı.
Tüm Dikili halkına eşit mesafede olduğunu ve herkese eşit hizmet vereceklerini belirten Kırgöz, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, parti ve insan ayrımı yapmadan, herkesi kucaklayarak belediye başkanlığı yapacağımın sözünü buradan veriyorum. Gece gündüz demeden bu ilçe için çalışacağım" dedi.