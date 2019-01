İzmir'de Bastıran Sağanak Sebebiyle Bir Evi Su Bastı

İzmir'de bastıran sağanak sebebiyle bir evi su bastı



İZMİR - İzmir'de etkisini artıran sağanak sebebiyle bir ev sular altında kaldı. İzmir-Aydın Otoyolundan gelen sular, Çini ailesinin bahçesinden geçerken, evin içine de yaklaşık yarım metre yağmur suyu doldu. Eşyaları kullanılamaz hale gelen çaresiz aile, yetkililerden yardım istedi.

Geçen hafta İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yerini su basarken, meteorolojinin uyarılarının ardından yeni bir yağışlı hava kenti etkisini altına aldı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, İzmir-Aydın Otoyolundan gelen sular, Buca'nın Zafer Mahallesi'nde oturan Çini ailesinin evinin bahçesinde toplandı. Yüksek bir debiyle akan su sebebiyle ailenin evi sular altında kalırken, evin içinde bulunan eşyaların büyük bir çoğunluğu sular altında kaldı. Bahçelerinden dere yatağının geçmediğini söyleyen Murat Çini, birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını iddia etti.

Eşyalar kullanılamaz halde

Her kış bahçelerinden suların aktığını belirten Çini, "Her sene yağan yağmurlardan dolayı evlerimizi su basıyor. Eşyalarımız kullanılamaz halde, duvarlarımız rutubet oldu. Bahçeden yüksek şiddetle akan su sebebiyle evlerimiz çökecek diye korkuyoruz" dedi.

Evde bulunan eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Murat Çini, "Evimizin içine yarım metre su doldu. Bu sebeple eşyalarımızın çoğu kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında 2 yaşındaki yeğenim de evin içerisindeydi. Mikrop kapmaktan korkuyoruz. Tapuda da defalarca baktık ki bahçemizden dere yatağı geçmiyor. Yetkililer gelip incelediler, fotoğraflarını da çektiler. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Çok zor durumdayız. Günlerdir komşularımızda kalıyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar, perişan haldeyiz" ifadelerini kullandı.

"Psikolojimiz bozuldu"

Yaşanan baskınlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Gülşen Çini ise, "İki gündür komşularımızda kalıyoruz. Çoluk çocuk suların içinde mahsur kaldı. Lütfen bize yardım etsinler. Her yağmur yağdığında ben korkuyorum; artık psikolojim bozuldu. En ufak bir yağmurda 'Acaba yine mi evimi su basacak' diye korkuyla yaşıyorum. Yağmurun bile yağmasını istemiyorum. Her sene su baskını yaşıyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysunlar" dedi.

