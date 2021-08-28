İZMİR'DE BATAN TEKNEDEN 5 BALIKÇI YARALI KURTULDU - Son Dakika

İZMİR'de Sahil Güvenlik Botunun kazara çarpması sonucu batan teknedeki 5 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin kaçak avcılık yapan balıkçılara müdahalesi sırasında kazanın yaşandığı belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İnciraltı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri körfezde kaçak olarak balık avlayan teknelere müdahale etmek istedi. Bu sırada ekiplerin içinde bulunduğu bot, uyarı amaçlı manevra sırasında 5 metrelik ahşap tekneye çarptı. Tekne batarken 5 balıkçı suya düştü. Bölgedeki balıkçılardan Anıl Ünalan (32), suya atlayarak 5 kişiyi tekneye çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri de bu sırada yaralıları kurtarmak için denize halat attı. Balıkçılar karaya çıkarılırken, yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hasan Tilsi'nin (58) solunum problemi yaşandığı belirtildi.

'YAPMAM GEREKİN YAPTIM'

Balıkçıları kurtaran tekne sahibi Anıl Ünalan (32), botun çarpması sonucu teknenin paramparça olduğunu belirterek, "Tahta parçalarını sudan 2,5 metre yukarıda gördüm. Suda 5 kişi vardı. İlk atlayan bendim, bir de bir kardeşimiz daha vardı. Kayığın battığını görünce yapmam gerekeni yaptım, atladım. 2 yüzme bilmeyen kardeşimizi sudan çıkardım."

Bu arada balıkçılar ile Sahil Güvenlik ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

'HAFİF ÇATMA YAŞANMIŞTIR'

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı:

"28 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir ili Üçkuyular önlerinde icra edilen kontrol ve denetim görevleri esnasında yasak sahada avlanan ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu tespit edilmiş ve bahse konu teknelerin teşhis edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla bahse konu kalabalık tekne grubuna Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan yaklaşma manevraları esnasında bölgede bulunan bir tekne ile Sahil Güvenlik Botu arasında hafif çatma yaşanmıştır. Yaşanan çatmanın etkisiyle Sahil Güvenlik Botuna nazaran çok küçük boyutta (yaklaşık 5 mt) olan tekne su alarak batmış, teknede bulunan 5 şahıs kurtarılarak Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."