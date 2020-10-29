İzmir'de bayılttıkları kişinin ziynet eşyasını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde bayılttıkları kişinin ziynet eşyasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S'nin bayıltılarak ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin N.K, G.D. ve I.Ş. olduğunu belirledi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. ve G.D. hakimlikçe tutuklandı, I.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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