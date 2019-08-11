Son Dakika Haberleri: - İzmir'de bayram namazı
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- İzmir'de bayram namazı

35 dakika önce

- İzmir'de bayram namazıİZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.

- İzmir'de bayram namazı
İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.
Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, İzmir'in Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaat, hutbenin okunması ve yapılan duaların akabinde bayramlaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:30 Kaynak: İHA
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