İzmir'de bayram namazı
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İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla namaz kılıp bayramlaştı.
İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla namaz kılıp bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: AA
Tarihi Hisar Camisi'ne gelen İzmirliler bayram namazı için saf tuttu.
Namazının ardından cami cemaati birbiriyle bayramlaştı. Çıkışta cami önlerinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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