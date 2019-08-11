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İzmir'de bayram namazı

47 dakika önce

İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla namaz kılıp bayramlaştı.

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İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla namaz kılıp bayramlaştı.
Tarihi Hisar Camisi'ne gelen İzmirliler bayram namazı için saf tuttu.
Namazının ardından cami cemaati birbiriyle bayramlaştı. Çıkışta cami önlerinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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