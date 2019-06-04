Son Dakika Haberleri: İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı
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İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı

53 dakika önce

Ramazan ayının bitmesinin ardından İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Ramazan ayının bitmesinin ardından İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.
11 ayın sultanı olan ramazan ayının sona ermesinin ardından, İzmirli vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilerde bir araya geldi. 7'den 70'e yüzlerce İzmirli, tarihi camilere akın ederek bayram namazı için birlikte saf tuttu. Yoğunluk nedeniyle camilerin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı. Saat 06.27'de kılınan bayram namazı sonrası, vatandaşlarad bayramlaştı.
İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
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