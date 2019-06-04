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İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı

50 dakika önce

İZMİR'de, 11 ayın sultanı olan ramazan ayının bitmesinin ardından vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı, System.String[]
İZMİR'de, 11 ayın sultanı olan ramazan ayının bitmesinin ardından vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.
11 ayın sultanı olan ramazan ayının sona ermesinin ardından, İzmir'de vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilerde bir araya geldi. 7'den 70'e yüzlerce kişi, tarihi camilere akın ederek bayram namazı için birlikte saf tuttu. Yoğunluk nedeniyle camilerin içerisinde yer bulamayanlar ise avluda namaz kıldı. Saat 06.27'de kılınan bayram namazı sonrası bayramlaşan vatandaşlar evlerine dağıldı.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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