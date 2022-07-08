İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek - Son Dakika
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İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek

08.07.2022 14:32
İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan 449 trafik personeliyle sahada görev alacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan 449 trafik personeliyle sahada görev alacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına yönelik olarak havadan ve karadan denetimler gerçekleştirecek. Denetimler çerçevesinde 8 Temmuz Cuma gününden başlayarak İzmir genelinde hız ihlalleri, emniyet kemeri kullanımı, şerit kullanma, yakın takip, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlama başta olmak üzere yol kullanıcılarının trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına riayet etmelerine yönelik havadan helikopter ve dron ile karadan ise seyir halinde ve sabit denetim noktaları oluşturulacak.

449 personelle 263 noktada denetim

Bayram boyunca kent genelinde 209 ekip ve 59 şahin unsuru olmak üzere 449 trafik personeli 263 noktada denetimler gerçekleştirecek. Ayrıca yapılan açıklamada, bayram süresince helikopter, dron ve İHA türü hava taşıtlarından özellikle trafiğin yoğunlaşacağı tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri başta olmak üzere trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinden yararlanılacağı belirtildi.

Kalabalık noktalarda tedbirler alınacak

Trafik polisleri tarafından, özellikle araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satış ve kesim alanları ile şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde trafik tedbirleri alınacağı bildirildi. Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde de radarla hız denetimlerine ağırlık verileceği aktarıldı.

Ulaşımda tedbir elden bırakılmayacak

Öte yandan ekipler, şehir içi ve şehirler arası otobüs şoförleri üzerinde, 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edileceği bildirilirken, toplam ve sürekli taşıt kullanma sürelerine uyulması hususuna dikkat edileceği aktarıldı. Yapılan açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak ve yolculara da bu konuda bilgiler verilecektir. Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarının, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bayram trafiği havadan ve karadan 449 personelle denetlenecek - Son Dakika
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