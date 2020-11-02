İzmir'de bazı fırsatçı ev sahipleri, kira bedellerini arttırdı - Son Dakika

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Karşıyaka tarafındaki bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını yükselttiği iddia edildi. Karşıyaka'da emlak ofisi bulunan Keziban Balta, "Herkesin böyle yaptığını söyleyemeyiz ama fırsatçılar maalesef oluyor. 2 bin TL kira bedeli isterken, 2 bin 500 TL'ye, 1.500 TL isterken 2 bin TL'ye yükseltenler var. Biz emlakçılar olarak, oda tarafından alınan karar doğrultusunda bu mülk sahipleriyle çalışmama kararı aldık" dedi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 85 kişi yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ya da hasar gören çok sayıda kişi evsiz kaldı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Doğanlar Stadyumu ve Ege Üniversitesi Kampüsü gibi alanlarda çadır kentler kurulurken, bazı kişiler de kendilerine yeni ev tutmaya başladı. Depremzedelerin ihtiyaçlarını fırsat bilen bazı kötü niyetli ev sahiplerinin, kira fiyatlarını yükselttiği iddia edildi.

'GENELDE KARŞIYAKA BÖLGESİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ'Karşıyaka'da emlak ofisi bulunan Keziban Balta, durumu genellemenin yanlış olacağını, ancak bazı fırsatçıların bulunduğunu belirterek, "Daha çok Karşıyaka bölgesinde fiyatlar yükseldi. Çünkü Bayraklı ve Bornova bölgesi oldukça hasar gördü. Karşıyaka bölgesinde daha az hasar var. Daha yeni kentsel dönüşüm aşamasından geçen binalar ile yeni yapılan çok sayıda bina var. Şu an korkan insanlar da yeni binalara geçmek istiyorlar. Bunu bilen bazı mülk sahipleri de binalarında hasar olmadığı için fiyatları yükseltmeye çalıştı. 2 bin TL isterken 2 bin 500 TL'ye, bin 500 TL isterken 2 bin TL'ye yükseltmeye çalışanlar var. Ancak biz emlakçılar olarak karar aldık, fiyatlarını yükselten mülk sahipleriyle şu anda çalışmıyoruz. Kaldı ki mülk sahiplerinden normal kiralama fiyatlarında indirim talep ediyoruz. Bizler de emlakçılar olarak, depremzedelerden hiçbir ücret talep etmiyoruz" dedi.

Zor bir dönemden geçildiğini belirten Balta, İzmir olarak herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyledi.