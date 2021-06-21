Bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kucağındaki bebekle denize atlayarak intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay 17 Haziran günü Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. (21), kucağındaki 9 aylık kız bebeği G.A.K. ile birlikte denize atladı. Çevredeki iki kişinin yardımıyla karaya çıkartılan anne ve bebeği sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne A.K., "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR