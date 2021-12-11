İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! (12-13.12.2021) - Son Dakika
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İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! (12-13.12.2021)

11.12.2021 22:17
İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! (12-13.12.2021)

Tarih: 11 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 12: 00 Uyarı No: 504-1/IZM METEOROLOJİK UYARI İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! 12. 12.

Tarih: 11 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 12: 00 Uyarı No: 504-1/IZM METEOROLOJİK UYARI İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! 12. 12. 2021 Pazar günü görülecek yağışların sabah saatlerinde batı kıyılardan başlayarak etkisini artırması, İzmir İl genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2); kuzey ilçelerinde ( Bergama, Kınık, Dikili, Aliağa, Menemen ve Foça) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 13. 12. 2021 Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Başlama-Bitiş Zamanı 12. 12. 2021 09: 00 - 13. 12. 2021 06: 00 Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

Kaynak: Habermetre
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Cumartesi, Bergama, Aralık, İzmir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! (12-13.12.2021) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! (12-13.12.2021) - Son Dakika
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