İzmir'de belediye bandosu "evde kalanlara" moral için sokağa çıktı - Son Dakika
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İzmir'de belediye bandosu "evde kalanlara" moral için sokağa çıktı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçe belediyesine bağlı bando takımı, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için ilçede sokakları gezerek konser verdi.

İzmir'de belediye bandosu

İzmir'in Bornova ilçe belediyesine bağlı bando takımı, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için ilçede sokakları gezerek konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bando koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sokağa çıktı.

Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan bando üyeleri mahalle mahalle gezip ilçede birbirinden eğlenceli şarkılar ve marşlar çaldı. Vatandaşlar da bandoya evlerinin balkonu ve kapılarından eşlik etti.

Bando takımı, yaklaşık 4 saat boyunca enstrüman çalıp vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli de olunmasının önemine değindi.

Vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini aktaran İduğ, "Ne mutlu bize. Bandomuzla ilk olarak Çamdibi ve Yeşilova'daki vatandaşlarımıza sürpriz yaptık. Önümüzdeki günlerde başka mahallelerde olacağız. Bornova'nın tamamını gezeceğiz. Umudumuzu kaybetmeden tedbirli olup, tüm kurallara uyalım. Bornova Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreci birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:00 Kaynak: AA

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