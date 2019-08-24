Son Dakika Haberleri: İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması
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İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması

1 saat önce

İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması, System.String[]

İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, makam odasında elektrik prizi içerisinde dinleme cihazı bulunması üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, dinleme cihazı üzerinde, telsiz satış işi yapan T.V. ile G.D'nin parmak izleri tespit edildi.

Zanlılar, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Serdar Sandal, Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı bulundu
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