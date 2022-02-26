İzmir'de belediye binasına zorla girmeye çalışırken yakalanan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de belediye binasına zorla girmeye çalışırken yakalanan iki kişi tutuklandı

26.02.2022 13:41
İzmir'de belediye binasına zorla girmeye çalışırken yakalanan iki kişi tutuklandı

İzmir'de Menemen Belediyesi hizmet binasına zorla girmek isterken yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

İzmir'de Menemen Belediyesi hizmet binasına zorla girmek isterken yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

24 Şubat'ta elinde bıçakla belediye binasına girmeye çalışırken polis tarafından ayağından vurularak durdurulan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan R.E. ile yanındaki akrabaları D.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, polise mukavemet, bıçaklı saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlamalarıyla hakimliğe çıkarıldı.

Zanlılardan R.E. ve D.E. tutuklandı. 18 yaşından küçük olan H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Menemen Belediyesi binasına girmeye çalışan 3 kişiden elindeki bıçakla güvenlik personeli ve polisi tehdit eden R.E, biber gazıyla yapılan müdahaleye rağmen durmayınca polis tarafından ayağından vurularak durdurulmuştu. Eski belediye çalışanı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen R.E. ile yanındakiler gözaltına alınmıştı.

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Menemen Belediyesi, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de belediye binasına zorla girmeye çalışırken yakalanan iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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